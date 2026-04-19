パワハラ局長、処分されず……大阪市の局長にはパワハラ26件が認定された。処分は減給10分の1、6か月。だが、減給は一円も執行されず、翌日には大阪府特別参与に起用された。しかも、その人事は批判を浴び、わずか半月ほどで行き詰まる。4月16日、元局長は参与を自ら退職したのだった。前編はこちら『大阪で起きた「異能」の暴走…！「パワハラ局長」が大阪府参与になったヤバすぎるワケ』前編で見てきたように、大阪市の経済戦略