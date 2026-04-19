【スナック千代子へいらっしゃい#138 誤解された愛】 お子さんの抜けた乳歯、皆さんはどうしていますか？ 500名のママを対象にしたアンケート調査（※）によると、62%のママが「保管している」と回答しています。・保管していない、処分した：37.2%・すべて保管している：35.2%・一部（何本か）は保管している：22.6%・最初の1本だけ保管している：5%保管している人に対してその理由について聞くと、上位3位は以下のような結果で