＜KKT杯バンテリンレディス2日目◇18日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞５位から出た高橋彩華が７バーディ・ボギーなしの「65」と大きく伸ばし、首位タイに浮上した。「たまに魔球が出るので。今週は左に引っかけです」と自己採点は80点だったが、ミスが出ても２日間でボギーは１個だけ。ほぼ無傷のゴルフで、トーナメントコースレコードの「63」をマークして先にホールアウトしていた鈴木愛に追いつ