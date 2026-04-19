◆米大リーグアスレチックス―ホワイトソックス（１８日、米カリフォルニア州サクラメント＝サターヘルスパーク）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１８日（日本時間１９日）、敵地・アスレチックス戦に「２番・一塁」でスタメン出場し、２試合連発となる７号を放った。５―４で１点をリードした７回先頭の４打席目に左腕のＨ・ハリスからソロを放った。３打席目までは四球、空振り三振、四球と快音が響いていなか