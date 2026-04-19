◆米大リーグ アスレチックス―ホワイトソックス（１８日、米カリフォルニア州サクラメント＝サターヘルスパーク）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１８日（日本時間１９日）、敵地・アスレチックス戦に「２番・一塁」でスタメン出場し、２試合連発となる７号を放った。５―４で１点をリードした７回先頭の４打席目に左腕のＨ・ハリスからソロを放った。

３打席目までは四球、空振り三振、四球と快音が響いていなかった村上。４打席目は左腕のハリスに対し、カウント２―２からの５球目を捉えた。７３・４マイル（約１１８・１キロ）のカーブにややタイミングを外されながらも振り抜くと、打球はぐんぐん伸びて中堅のフェンスを越えていった。打球速度は１０３・９マイル（約１６７・２キロ）、打球角度３１度で、飛距離は４１５フィート（約１２７メートル）だった。

この時点でリーグの本塁打ランキングでもジャッジ（ヤンキース）、アルバレス（アストロズ）の８本に次ぐ３位タイとなった。これまでの６発はいずれも９０マイル（約１４５キロ）以上の速球系を捉えたアーチだったが、この日は初めて球速の遅い変化球を運んだ。

勢いが止まらない。開幕から３試合連続本塁打という鮮烈なデビューを飾った村上。その後はメジャーの投手に苦しんできたが、前日１７日（同１８日）には、３試合ぶりのアーチとなる６号満塁本塁打を放った。９８・２マイル（約１５８・０キロ）の直球を捉え、センターバックスクリーンすらも越えていく打球速度１１４・１マイル（約１８３・６キロ）、飛距離４３１フィート（約１３１メートル）という完璧なグランドスラム。「中途半端に振ることだけはやめようと思って、思い切り振りました」とうなずいていた。そして２試合連続でアーチを描いて見せた。

この日の試合前の時点で２０試合に出場して打率は２割。苦しんでいることは事実だが、２１試合での７本塁打は、１６２試合のレギュラーシーズンに換算すると５４発ペースという圧巻の量産態勢だ。日本人選手の１年目の最多本塁打は１８年大谷（エンゼルス）の２２本。このまま本塁打を積み重ねていけば、大谷の記録は村上にとって通過点にしかならなそうだ。