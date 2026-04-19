ライター業の傍ら、スキマバイトでさまざまな職場で働いている筆者が仕事を通じて見えた悲喜こもごもをつづる本連載。今回は、とある強豪スポーツ部の寮にある食堂で働いてみた。（ライターみやーんZZ）強豪スポーツ部の寮の食堂で夕ご飯の準備をします氷河期世代の40代おじさんである僕が、突如ハマったスキマバイトを紹介する本連載。今回はとある大学の強豪スポーツ部の寮の食堂で働いてきました。寮に着くと50代半ばぐら