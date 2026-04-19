プロ野球・巨人の竹丸和幸投手がＢＳ日テレの「さまぁ〜ずスタジアム」に出演し、球団史上に名を残した開幕戦について振り返りました。ルーキーで開幕投手になるのは城之内邦雄さん以来、64年ぶり。しかも勝利投手になるのは球団史上初です。この試合を振り返った竹丸投手は「最初少し緊張したんですけど、マウンドに上がって、なんとなく『大丈夫そうだな』って感じた」と大胆発言。「勝ったので、100点」と満点をつけました。ま