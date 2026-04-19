●実弟による謀反のトラウマがよみがえる テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、12日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第14話「絶体絶命!」の視聴分析をまとめた。小栗旬(C)NHK○自らの足に刀を突き刺し殿を志願最も注目されたのは20時27分で、注目度78.0％。織田信長(小栗旬)が京に向かって山を越えるシーンだ。殿(しんがり)を藤吉郎(池