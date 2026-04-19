鈴木満氏が語る監督と強化責任者の関係30年以上にわたり強化の最前線に立ち、数多くの監督と対峙してきた鹿島アントラーズのフットボールアドバイザー・鈴木満氏。外国人監督か日本人監督かという二項対立は、もはや意味をなさない時代になっている。（取材・文＝森雅史／全5回の4回目）◇◇◇「これまで何人もの監督と一緒に仕事した経験ありますが、これだけの情報化社会になった今、たとえば特別な練