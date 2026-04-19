俳優福士蒼汰（32）が18日、横浜市内で映画「TOKYOBURST−犯罪都市−」（内田英治監督、5月29日公開）のスペシャルステージに登壇した。韓国で4000万人を動員した人気シリーズの日本版で「最狂のヴィラン」を演じる。悪役のオファーに「最初は間違いなんじゃないかと思った」というが「割と普段の自分はあんな感じですよ」と笑顔で冗談も「日本バージョンの悪役としてより良い作品にしようと思って受けさせてもらいました」と力