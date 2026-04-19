国連安全保障理事会の対北朝鮮制裁決議2397号と新型コロナウイルスの影響で停滞していた北朝鮮労働者の中国流入が、再び本格化する様相を見せている。これまで北朝鮮労働者は小規模に中国へ入国していたが、数百人単位での入国が確認されたのは異例とみられている。デイリーNKの対北朝鮮消息筋によると、今月12日午前7時ごろ、北朝鮮労働者約200人が平安北道・新義州を出発し、中国遼寧省・丹東に入国した。彼らはバスで丹東入りし