セリエA 25/26の第33節 ローマとアタランタの試合が、4月19日03:45にスタディオ・オリンピコにて行われた。 ローマはステファン・エルシャーラウィ（FW）、ドニエル・マレン（FW）、マティアス・スーレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアタランタはジャコモ・ラスパドーリ（FW）、ニコラ・クリストビッチ（FW）、シャルル・デケテラーレ（FW）らが