セリエA 25/26の第33節 ローマとアタランタの試合が、4月19日03:45にスタディオ・オリンピコにて行われた。

ローマはステファン・エルシャーラウィ（FW）、ドニエル・マレン（FW）、マティアス・スーレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアタランタはジャコモ・ラスパドーリ（FW）、ニコラ・クリストビッチ（FW）、シャルル・デケテラーレ（FW）らが先発に名を連ねた。

12分に試合が動く。アタランタのマルテン・デローン（MF）のアシストからニコラ・クリストビッチ（FW）がゴールを決めてアタランタが先制。

しかし、45分ローマが同点に追いつく。デバイン・レンス（DF）のアシストからマリオ・エルモソ（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、そのまま試合終了。1-1で引き分けという結果になった。

なお、ローマは75分にニッコロ・ピジリ（MF）に、またアタランタは65分にエデルソン（MF）、90+1分にベラト・ジムシティ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-19 05:50:41 更新