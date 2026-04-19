全日本プロレスの３冠ヘビー級王者・宮原健斗（３７）が、１８日・名古屋大会の「チャンピオン・カーニバル２０２６（ＣＣ）」Ａブロック公式戦で、潮崎豪（４４）に完敗。まさかの黒星発進に取り乱した。昨年１０月のＶ１戦で潮崎を下している宮原は、この日も自信満々でリングに上がった。序盤には場外で頭突きや鉄柱攻撃を仕掛け、ペースをつかみにかかる。だが、潮崎からも反撃を受け、ＤＤＴで叩きつけられるなど苦戦を強