歌手で俳優の池畑慎之介が、21日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。池畑慎之介＝テレビ朝日提供日本舞踊の家元であり人間国宝の父を持ち、3歳で初舞台を踏んだ池畑。芸歴は半世紀を超え、最近は『おむすび』(NHK)でスナックのママ役、『下町ロケット』(TBS)の弁護士役など性別を超えて「役」になりきる変幻自在な活躍を見せている。現在73歳の池畑だが、耳のトラブルや転倒によ