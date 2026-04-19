73歳俳優、人間国宝の父を持ち3歳で初舞台 5歳で両親が離婚するもその後復縁
歌手で俳優の池畑慎之介が、21日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
池畑慎之介 ＝テレビ朝日提供
日本舞踊の家元であり人間国宝の父を持ち、3歳で初舞台を踏んだ池畑。芸歴は半世紀を超え、最近は『おむすび』(NHK)でスナックのママ役、『下町ロケット』(TBS)の弁護士役など性別を超えて「役」になりきる変幻自在な活躍を見せている。現在73歳の池畑だが、耳のトラブルや転倒による怪我といった満身創痍な日々を送っているそう。
5歳で両親が離婚し、その後復縁するという多感な時期を過ごした池畑。自らを「父に翻弄された」と振り返る。
そんな父は池畑に流派を継がせることを強く望んでいたが、「自由」を求めて24歳で事務所を辞め、単身渡米し、ニューヨークへ。「好きなことをやったらいい」とこの決断を後押ししたのは、友人のように何でも相談できた母の存在だったという。
池畑慎之介 ＝テレビ朝日提供
日本舞踊の家元であり人間国宝の父を持ち、3歳で初舞台を踏んだ池畑。芸歴は半世紀を超え、最近は『おむすび』(NHK)でスナックのママ役、『下町ロケット』(TBS)の弁護士役など性別を超えて「役」になりきる変幻自在な活躍を見せている。現在73歳の池畑だが、耳のトラブルや転倒による怪我といった満身創痍な日々を送っているそう。
5歳で両親が離婚し、その後復縁するという多感な時期を過ごした池畑。自らを「父に翻弄された」と振り返る。
そんな父は池畑に流派を継がせることを強く望んでいたが、「自由」を求めて24歳で事務所を辞め、単身渡米し、ニューヨークへ。「好きなことをやったらいい」とこの決断を後押ししたのは、友人のように何でも相談できた母の存在だったという。