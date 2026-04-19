明石家さんま（70）が、18日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。ホステスの世界について語った。さんまは自らの経験から「ホステスって個性がいっぱいあるから。ママにしてもチーママにしても。店によっても従業員の空気も違うし」と話した。「ただ這い上がるホステスはすごい。アフターの後、タクシー代を渡すよね」と説明し、あるホステスは「さんまさん、私、ワンちゃんもお留守番しているんです。