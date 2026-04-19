歌手の工藤静香（56）が、18日までにインスタグラムを更新。お気に入りのコーディネートを披露した。工藤は「20年前の服や靴を新しいのと組み合わせるのが大好きです。パンツばかりファッション笑」とつづり、パンツコーデを多数公開した。この投稿に「かっこいいい」「しーちゃん、何を着ても似合うしスタイル抜群でカッコイイ〜」「おしゃれ番長」「すてきなファッション、どれもお似合いです」「すてきな組み合わせですね」など