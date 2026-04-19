【モデルプレス＝2026/04/19】BTS（ビーティーエス）が4月17日〜18日、東京ドームにてワールドツアーの日本公演『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAPAN』を開催。最後のコメントでは、ARMY（BTSファンの総称）にそれぞれのメンバーらしい愛の言葉を贈った。【4月17日公演レポート】【写真】手紙を丁重に読んだBTSメンバーの公演中ショット◆Jin「僕の投げキスで皆さんの気分は良くなりましたか？」公演のアンコール終盤には、メンバ