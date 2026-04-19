BTS来日公演、V＆Jiminの「付き合って？」にファン悶絶 Jinは投げキスで“粋な約束”
【モデルプレス＝2026/04/19】BTS（ビーティーエス）が4月17日〜18日、東京ドームにてワールドツアーの日本公演『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAPAN』を開催。最後のコメントでは、ARMY（BTSファンの総称）にそれぞれのメンバーらしい愛の言葉を贈った。【4月17日公演レポート】
【写真】手紙を丁重に読んだBTSメンバーの公演中ショット
公演のアンコール終盤には、メンバー1人ひとりからコメントが。Jin（ジン）はドアップになったカメラを見つめ、右手を少しずつためながら口元へ。渾身の投げキスに隣に座っていたJung Kook（ジョングク）が拍手、RM（アールエム）は笑みが溢れるのを抑えるように顔をしかめるといった微笑ましい姿を見せた。「ライブ中に色んな時間がありましたけれども僕はこの時間をすごく待っていました。皆さんに僕の愛を込めた投げキスをお届けできるこの時間をです。いかがですか、僕の投げキスで皆さんの気分は良くなりましたか？」とJinらしく問いかける。「ARMYの皆さんにこうやって投げキスをお届けできるなんて本当に最高の時間だなと思います。僕の投げキスをもう一度受け取りたい方は次のコンサートでまたお会いしましょう！いいですか？」という“粋な約束”とともに「I love you！」と指ハートをしながらウィンクした。
また、V（ヴィ）は「僕たちは友達だから今からタメ口で話すね？ごめん、タメ口いい？」と可愛らしく問いかけ。「昨日ラーメン食べて和牛食べた！もし日本で『このお店絶対行ったほうがいいよ』とか『このジャズパブめっちゃいいよ』っていう場所があったら僕にメッセージ送って。次は僕がそのお店の常連になると思う」「それから僕日本大好きだから、ドラマを観ながら日本語の勉強をしたんだけど、新しいドラマを探してまた勉強してくるね」と近い距離で接する姿にARMYの心は釘付け。さらに「そして…断ってください！ARMY…僕と付き合って？断ってください〜！」という言葉でさらなる歓声も上がった。
それを見たJimin（ジミン）は「すごいですね…Vさん…付き合って？って…」と感心した様子。日本語で「皆さん会いたかったですよ。でも問題があります。僕、日本語全部忘れました。なぜなら僕たち軍隊に行ってきましたけど全部忘れました」と日本語を忘れてしまったことを正直に打ち明けたJiminは「昨日夜中に手紙を」とポケットから手紙を取り出し読み始めた。「愛するARMYの皆さん、Jiminです。久しぶりに皆様に会えてとても嬉しいです。久しぶりに見る皆さんは相変わらず美しいです。本当ですよ。8年ぶりに東京ドームに再び来ることができましたのも皆さんのおかげです。本当に心から感謝します。これからはより多く、より素晴らしい舞台を度々皆様にお見せできるよう努めてまいります」と丁重な口調で書かれた文章を読み、最後にはVが耳打ちをし「付き合って？」とVが放ったセリフを真似。2人でうんうんと何度も頷き、ARMYからは笑いが溢れていた。
SUGAは約7年前の日本公演を思い出しながら「考えてみたら時間があっという間に過ぎましたね。こうやって久しぶりに東京ドームに来て皆さんと楽しみながら公演をしていたら、昔に戻ったようなそんな気分になりました」と率直な思いを語った。「チンチャ（とても）会いたかったよ…」と韓国語混じりの日本語で可愛らしく伝えたJung Kookは「僕が本当に本当に来たかったんですけど、忙しくてようやく来ることが叶いましたけれども、申し訳ない気持ちもありますし、待っていてくれてありがたいなとも思いますし、たくさん話したいことがあります」と再会を心待ちにしていたと打ち明けていた。SUGAは「これからもっと頻繁に頻繁に来たいと思いますので、これからも一緒に楽しく遊んでみましょう」と微笑み、Jung Kookは「1日でももっとたくさんお会いできるようにできる限りお約束したいと思います」と小指を立て、それぞれARMYと誓いを交わした。
また、2018年の『BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF' 〜JAPAN EDITION〜』以来約8年ぶりとなる東京ドームにも思いを馳せたRM（アールエム）は「2014年に日本で防弾少年団としてデビューして東京にも本当にたくさん来ました。でも考えてみたら1回も旅行はしたことがなかったです。それでコロナの時からはプライベートで東京に来るようになりました」と振り返る。「その時、ただ街を歩きながら皆さんのことをたくさん考えました。東京の街で。皆さんはこういう景色を見ながら暮らしているんだなってそんな話を今日はただ皆さんにしたかったです」とまっすぐに話し「日本の、そして東京のARMYの皆さん、心から本当に愛しています」と控えめにハートポーズを作り、丁寧に礼をしていた。
j-hopeは日本語でARMYへの愛を伝えたRM、V（ヴィ）、Jimin（ジミン）と続いたコメントを受け、日本語で「僕は今日韓国語で行きます。ごめん…」と顔の前で手をかざしながら申し訳なさそうに伝えたが、Jiminの「大丈夫です！僕たち軍隊に行ってきました！」という励ましに笑みをこぼした。「実は少し重い話かもしれませんが今日の今の気持ちを表現したくてお話ししてみたいと思います」と切り出し「実は僕が日本に来てすぐ、僕が子どもの頃から育ててくださった祖母が亡くなったという知らせに触れました」と打ち明けた。
「すごく驚いて動揺したんですけど、メンバーの皆とご飯を食べたり、リハーサルをしながらその心の揺れを落ち着かせたような気がします」と心境を明かした。j-hopeだけでなくメンバーのことも誇らしく思ってくれていたという祖母に思いを馳せ「今日の公演を空から見てくれていたらすごく喜んでくれていると思います。その意味をもっとARMYの皆さんが素敵なものにしてくださって、ARMYの皆さんに本当にありがとうございますという言葉を伝えたいです。チンチャチンチャ…（日本語で）めっちゃ大好きです！」と笑顔で感謝を伝えていた。
『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'』は4月9日に韓国・高陽の総合運動場メインスタジアムで開幕。2日間で11万人を動員した東京ドーム公演（4月17日・18日）を経て、北米、ヨーロッパ、南米、アジアなど計34都市で85公演を開催する。BTSとしても韓国アーティストとしても過去最大の規模となり、今後も日本および中東地域での追加公演が予告されているため、ツアーの規模はさらに拡大する見通しだ。（modelpress編集部）
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【写真】手紙を丁重に読んだBTSメンバーの公演中ショット
◆Jin「僕の投げキスで皆さんの気分は良くなりましたか？」
公演のアンコール終盤には、メンバー1人ひとりからコメントが。Jin（ジン）はドアップになったカメラを見つめ、右手を少しずつためながら口元へ。渾身の投げキスに隣に座っていたJung Kook（ジョングク）が拍手、RM（アールエム）は笑みが溢れるのを抑えるように顔をしかめるといった微笑ましい姿を見せた。「ライブ中に色んな時間がありましたけれども僕はこの時間をすごく待っていました。皆さんに僕の愛を込めた投げキスをお届けできるこの時間をです。いかがですか、僕の投げキスで皆さんの気分は良くなりましたか？」とJinらしく問いかける。「ARMYの皆さんにこうやって投げキスをお届けできるなんて本当に最高の時間だなと思います。僕の投げキスをもう一度受け取りたい方は次のコンサートでまたお会いしましょう！いいですか？」という“粋な約束”とともに「I love you！」と指ハートをしながらウィンクした。
◆V＆Jimin「付き合って？」にファン悶絶
また、V（ヴィ）は「僕たちは友達だから今からタメ口で話すね？ごめん、タメ口いい？」と可愛らしく問いかけ。「昨日ラーメン食べて和牛食べた！もし日本で『このお店絶対行ったほうがいいよ』とか『このジャズパブめっちゃいいよ』っていう場所があったら僕にメッセージ送って。次は僕がそのお店の常連になると思う」「それから僕日本大好きだから、ドラマを観ながら日本語の勉強をしたんだけど、新しいドラマを探してまた勉強してくるね」と近い距離で接する姿にARMYの心は釘付け。さらに「そして…断ってください！ARMY…僕と付き合って？断ってください〜！」という言葉でさらなる歓声も上がった。
それを見たJimin（ジミン）は「すごいですね…Vさん…付き合って？って…」と感心した様子。日本語で「皆さん会いたかったですよ。でも問題があります。僕、日本語全部忘れました。なぜなら僕たち軍隊に行ってきましたけど全部忘れました」と日本語を忘れてしまったことを正直に打ち明けたJiminは「昨日夜中に手紙を」とポケットから手紙を取り出し読み始めた。「愛するARMYの皆さん、Jiminです。久しぶりに皆様に会えてとても嬉しいです。久しぶりに見る皆さんは相変わらず美しいです。本当ですよ。8年ぶりに東京ドームに再び来ることができましたのも皆さんのおかげです。本当に心から感謝します。これからはより多く、より素晴らしい舞台を度々皆様にお見せできるよう努めてまいります」と丁重な口調で書かれた文章を読み、最後にはVが耳打ちをし「付き合って？」とVが放ったセリフを真似。2人でうんうんと何度も頷き、ARMYからは笑いが溢れていた。
◆Jung KookがARMYに誓い RMは日本での思い出回顧
SUGAは約7年前の日本公演を思い出しながら「考えてみたら時間があっという間に過ぎましたね。こうやって久しぶりに東京ドームに来て皆さんと楽しみながら公演をしていたら、昔に戻ったようなそんな気分になりました」と率直な思いを語った。「チンチャ（とても）会いたかったよ…」と韓国語混じりの日本語で可愛らしく伝えたJung Kookは「僕が本当に本当に来たかったんですけど、忙しくてようやく来ることが叶いましたけれども、申し訳ない気持ちもありますし、待っていてくれてありがたいなとも思いますし、たくさん話したいことがあります」と再会を心待ちにしていたと打ち明けていた。SUGAは「これからもっと頻繁に頻繁に来たいと思いますので、これからも一緒に楽しく遊んでみましょう」と微笑み、Jung Kookは「1日でももっとたくさんお会いできるようにできる限りお約束したいと思います」と小指を立て、それぞれARMYと誓いを交わした。
また、2018年の『BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF' 〜JAPAN EDITION〜』以来約8年ぶりとなる東京ドームにも思いを馳せたRM（アールエム）は「2014年に日本で防弾少年団としてデビューして東京にも本当にたくさん来ました。でも考えてみたら1回も旅行はしたことがなかったです。それでコロナの時からはプライベートで東京に来るようになりました」と振り返る。「その時、ただ街を歩きながら皆さんのことをたくさん考えました。東京の街で。皆さんはこういう景色を見ながら暮らしているんだなってそんな話を今日はただ皆さんにしたかったです」とまっすぐに話し「日本の、そして東京のARMYの皆さん、心から本当に愛しています」と控えめにハートポーズを作り、丁寧に礼をしていた。
◆j-hope「もっとARMYの皆さんが素敵なものにしてくださって」
j-hopeは日本語でARMYへの愛を伝えたRM、V（ヴィ）、Jimin（ジミン）と続いたコメントを受け、日本語で「僕は今日韓国語で行きます。ごめん…」と顔の前で手をかざしながら申し訳なさそうに伝えたが、Jiminの「大丈夫です！僕たち軍隊に行ってきました！」という励ましに笑みをこぼした。「実は少し重い話かもしれませんが今日の今の気持ちを表現したくてお話ししてみたいと思います」と切り出し「実は僕が日本に来てすぐ、僕が子どもの頃から育ててくださった祖母が亡くなったという知らせに触れました」と打ち明けた。
「すごく驚いて動揺したんですけど、メンバーの皆とご飯を食べたり、リハーサルをしながらその心の揺れを落ち着かせたような気がします」と心境を明かした。j-hopeだけでなくメンバーのことも誇らしく思ってくれていたという祖母に思いを馳せ「今日の公演を空から見てくれていたらすごく喜んでくれていると思います。その意味をもっとARMYの皆さんが素敵なものにしてくださって、ARMYの皆さんに本当にありがとうございますという言葉を伝えたいです。チンチャチンチャ…（日本語で）めっちゃ大好きです！」と笑顔で感謝を伝えていた。
◆BTS、過去最大規模のワールドツアー開催
『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'』は4月9日に韓国・高陽の総合運動場メインスタジアムで開幕。2日間で11万人を動員した東京ドーム公演（4月17日・18日）を経て、北米、ヨーロッパ、南米、アジアなど計34都市で85公演を開催する。BTSとしても韓国アーティストとしても過去最大の規模となり、今後も日本および中東地域での追加公演が予告されているため、ツアーの規模はさらに拡大する見通しだ。（modelpress編集部）
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