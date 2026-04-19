グリーンエナジーは坂路でキャンター（4F62秒9）の後、ダートを半周ハッキングで息を整えた。3頭出しの上原佑師は「リラックスできています。折り合いの方も問題ない。3頭とも追った後の反動もなく（前走から）馬体重もそう変わりないと思います」と穏やかな表情を見せた。京成杯を快勝した勢いに乗って、1冠奪取に挑む。