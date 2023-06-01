韓国の男性７人組グループ・ＢＴＳが１８日、東京ドームで自身最大規模のワールドツアー「ＢＴＳＷＯＲＬＤＴＯＵＲ‘ＡＲＩＲＡＮＧ’ＩＮＪＡＰＡＮ」の日本公演を開催し、１７日との２日間で約１１万人を動員した。７人は連日の熱いパフォーマンスを繰り広げ、ハイレベルなクオリティーを保ちつつ確実に進化したステージングを披露。日本のＡＲＭＹ（ファンの呼称）と再会できた喜びをかみしめるかのように何度も会場