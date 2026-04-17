韓国の男性７人組グループ・ＢＴＳが１８日、東京ドームで自身最大規模のワールドツアー「ＢＴＳ ＷＯＲＬＤ ＴＯＵＲ ‘ＡＲＩＲＡＮＧ’ＩＮ ＪＡＰＡＮ」の日本公演を開催し、１７日との２日間で約１１万人を動員した。７人は連日の熱いパフォーマンスを繰り広げ、ハイレベルなクオリティーを保ちつつ確実に進化したステージングを披露。日本のＡＲＭＹ（ファンの呼称）と再会できた喜びをかみしめるかのように何度も会場を見渡しては、笑みを浮かべた。

ＢＴＳのワールドツアー日本公演は２０１９年７月以来７年ぶり。７人が客席との境界線を最大限に取り払った３６０度ステージに姿を現すとドームは割れんばかりの拍手と歓声に包まれ、先月リリースした５ｔｈアルバム「ＡＲＩＲＡＮＧ」の収録曲「Ｈｏｏｌｉｇａｎ」で幕が上がった。

ＲＭ（３１）は開口一番「東京、Ｍａｋｅ ｓｏｍｅ ｎｏｉｓｅ！」と会場を盛り上げ、Ｖ（３０）は「ＡＲＭＹがかわいすぎて滅！」とＭ！ＬＫの曲名を引用して喜ばせた。Ｊｉｎ（３３）は「ＡＲＭＹのエネルギーがすごい、ホントに最高です！」と笑顔を見せ、ＳＵＧＡ（３３）は「新しい挑戦をしてみました。最後まで楽しんでくれたらうれしい」と意気込んだ。

「ＩＤＯＬ」では客席を練り歩いてＡＲＭＹと合唱。終盤には世界的な大ヒット曲「Ｂｕｔｔｅｒ」と「Ｄｙｎａｍｉｔｅ」を立て続けに投下し、ｊ−ｈｏｐｅ（３２）が「ＡＲＭＹと歌うと本当に楽しい」と喜ぶと、Ｊｉｍｉｎ（３０）は「ＡＲＭＹともっと歌いたい」と言って「ＤＯＰＥ」、日本オリジナル曲「ＦＯＲ ＹＯＵ」で歓声をより大きくさせた。

最後にＪｕｎｇ Ｋｏｏｋ（２８）は「みんなの応援と歓声、幸せそうな表情のおかげで、たくさん元気をもらえた気がします。また会える時までお元気で」と再会を誓い、Ｊｉｎは投げキッスで感謝を伝えた。

全員が兵役を終えてＡＲＭＹと再会し、Ｊｉｍｉｎは「軍隊に行っている間に忘れられてるかもと心配したけど、今日でその心配はスッキリなくなりました」と安心。

ＲＭは「どこにいてもスマホを見てしまう時代に、皆さんがスマホよりも僕たちを自分の目で見てくれてホントにうれしかった。ずっと忘れません」と喜びをかみしめ、Ｖは自ら作ったファンとの合言葉「紫します（愛してる）！」を絶叫。圧倒的な没入感に満ちたステージを締めくくった。