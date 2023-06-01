プレミアリーグ 25/26の第33節 トットナムとブライトンの試合が、4月19日01:30にトッテナム・ホットスパー・スタジアムにて行われた。 トットナムはシャビ・シモンズ（FW）、ドミニク・ソランケ（FW）、ランダル・コロムアニ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブライトンはダニー・ウェルベック（FW）、ヤンクバ・ミンテ（FW）、ジャック・ヒンシュルウッド（MF）らが先