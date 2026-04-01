プレミアリーグ 25/26の第33節 トットナムとブライトンの試合が、4月19日01:30にトッテナム・ホットスパー・スタジアムにて行われた。

トットナムはシャビ・シモンズ（FW）、ドミニク・ソランケ（FW）、ランダル・コロムアニ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブライトンはダニー・ウェルベック（FW）、ヤンクバ・ミンテ（FW）、ジャック・ヒンシュルウッド（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ブライトンに所属する三笘 薫（MF）はベンチからのスタートとなった。

20分、ブライトンが選手交代を行う。ディエゴ・ゴメス（MF）に代わり三笘 薫（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

39分に試合が動く。トットナムのシャビ・シモンズ（FW）のアシストからペドロ・ポロ（DF）がヘディングシュートを決めてトットナムが先制。

しかし、45+3分ブライトンが同点に追いつく。パスカル・グロス（MF）のアシストから三笘 薫（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

57分、トットナムは同時に2人を交代。イブ・ビスマ（MF）、ランダル・コロムアニ（FW）に代わりアーチー・グレイ（MF）、マティス・テル（FW）がピッチに入る。

67分、トットナムが選手交代を行う。ロドリゴ・ベンタンクール（MF）からジョアン・パリーニャ（MF）に交代した。

75分、ブライトンは同時に3人を交代。ダニー・ウェルベック（FW）、ジャック・ヒンシュルウッド（MF）、三笘 薫（MF）に代わりジョルジニオ・ルター（FW）、マット・オライリー（MF）、マキシム・デクーパー（DF）がピッチに入る。なお、三笘 薫（MF）は負傷による交代とみられる。

76分、トットナムは同時に2人を交代。コナー・ギャラガー（MF）、デスティニー・ウドジェ（DF）に代わりルーカス・ベルグバル（MF）、ジェド・スペンス（DF）がピッチに入る。

その直後の77分トットナムが逆転。ルーカス・ベルグバル（MF）のアシストからシャビ・シモンズ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

82分、ブライトンが選手交代を行う。ヤシン・アヤリ（MF）からチャランポス・コストウラス（FW）に交代した。

後半終了間際の90+5分ブライトンのヤンポール・ファンヘッケ（DF）のアシストからジョルジニオ・ルター（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

そのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、ブライトンに所属する三笘 薫（MF）は20分から交代で出場したが、75分に交代により退いた。45+3分にゴールを決めた。

2026-04-19 03:40:18 更新