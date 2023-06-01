BTSが17、18日の両日、世界ツアーの日本公演を東京ドームで開催した。約7年ぶりの来日公演。2日間で11万人を動員。7人の再始動を待ち望んでいた日本にいるARMY（ファンの総称）に、感謝と活動再開を伝える場となった。以下、メンバーあいさつ抜粋JungKook「今日もみんなの応援と歓声、そして幸せそうな表情のおかげであたくさん元気をもらえた気がします。また会える時にはもっと成長して戻ってきます。それまではお元気で