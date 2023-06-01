三笘薫が後半途中に退いたイングランド・プレミアリーグのブライトンは現地時間3月18日、リーグ戦第33節でトッテナムと対戦し、2-2で引き分けた。ベンチスタートとなった日本代表MF三笘薫は、味方のアクシデントもあり前半21分から緊急出場。同アディショナルタイムに圧巻ボレー弾を決めたが、後半途中に自らピッチに座り込んでピッチを後にした。試合は前半39分にトッテナムのDFペドロ・ポロに先制ゴールを奪われ、ブライトン