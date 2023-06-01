三笘薫が後半途中に退いた

イングランド・プレミアリーグのブライトンは現地時間3月18日、リーグ戦第33節でトッテナムと対戦し、2-2で引き分けた。

ベンチスタートとなった日本代表MF三笘薫は、味方のアクシデントもあり前半21分から緊急出場。同アディショナルタイムに圧巻ボレー弾を決めたが、後半途中に自らピッチに座り込んでピッチを後にした。

試合は前半39分にトッテナムのDFペドロ・ポロに先制ゴールを奪われ、ブライトンが1点を追う展開に。そのなかで前半アディショナルタイム、右サイドでボールを持ったMFパスカル・グロスがゴール前にクロスをあげると、ファーサイドで待つ三笘の元へ。三笘は左足で完璧にボールを捉えたボレーシュートを放ち、豪快にゴールネットを揺らした。

しかし後半31分、三笘がピッチに座り込んでしまい、苦悶の表情を浮かべながら自ら歩いてピッチを後にした。ロッカールームに引き上げることはなく、ベンチに座って戦況を見つめた。

その直後の後半34分には、MFシャビ・シモンズが右足で鮮やかなミドルシュートを決めてトッテナムが勝ち越しに成功。それでも、ブライトンは後半アディショナルタイムに途中出場のFWジョルジニオ・リュテールが左足でゴールを決めて2-2の同点に追いついた。

試合はそのまま2-2でタイムアップ。圧巻のダイレクトボレー弾を決めながらも、途中交代となった三笘の状況が心配される。（FOOTBALL ZONE編集部）