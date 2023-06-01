７人完全体での活動を再開した世界的グループ「ＢＴＳ」が１８日、東京ドームでワールドツアーの日本公演を打ち上げた。約４年ぶりのツアーで来日公演としては実に７年ぶり。２日間で１１万人のＡＲＭＹ（ファンの呼称）と再会の喜びを分かち合い、唯一無二のパフォーマンスで圧倒。完全復活を証明した。東京ドームのど真ん中に設置された３６０度のステージ。四方八方から注がれるＡＲＭＹの深い愛の中心に、７人は再び戻って