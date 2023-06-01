BTSが18日、東京ドームで「BTS WORLD TOUR‘ARIRANG’IN JAPAN」2日目公演を開催した。来日公演は2019年以来7年ぶりで、2日間で11万人のARMY（ファンの総称）が詰めかけた。3年9カ月ぶりのカムバック作品となった5作目アルバム「ARIRANG」収録曲を中心にパフォーマンス。約2時間半、熱狂の渦を巻き起こし、グループ史上最大規模となるワールドツアー（34都市85公演）をスタートさせた。セットリストは次の通り。＜1＞Hooligan＜2