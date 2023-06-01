BTSが18日、東京ドームで「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’IN JAPAN」2日目公演を開催した。

来日公演は2019年以来7年ぶりで、2日間で11万人のARMY（ファンの総称）が詰めかけた。3年9カ月ぶりのカムバック作品となった5作目アルバム「ARIRANG」収録曲を中心にパフォーマンス。約2時間半、熱狂の渦を巻き起こし、グループ史上最大規模となるワールドツアー（34都市85公演）をスタートさせた。

セットリストは次の通り。

＜1＞Hooligan

＜2＞Aliens

＜3＞Run BTS

＜4＞they don't know 'bout us

＜5＞Like Animals

＜6＞FAKE LOVE

＜7＞SWIM

＜8＞Merry Go Round

＜9＞2.0

＜10＞NORMAL

＜11＞Not Today

＜12＞MIC Drop

＜13＞FYA

＜14＞Burning Up(FIRE)

＜15＞Body to Body

＜16＞IDOL

＜17＞Come Over

＜18＞Butter

＜19＞Dynamite

＜20＞DOPE/FOR YOU

アンコール

＜21＞Please

＜22＞Into the Sun