BTS７年ぶり日本公演で最新曲に大ヒット曲「Dynamite」「Butter」／セットリスト
BTSが18日、東京ドームで「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’IN JAPAN」2日目公演を開催した。
来日公演は2019年以来7年ぶりで、2日間で11万人のARMY（ファンの総称）が詰めかけた。3年9カ月ぶりのカムバック作品となった5作目アルバム「ARIRANG」収録曲を中心にパフォーマンス。約2時間半、熱狂の渦を巻き起こし、グループ史上最大規模となるワールドツアー（34都市85公演）をスタートさせた。
セットリストは次の通り。
＜1＞Hooligan
＜2＞Aliens
＜3＞Run BTS
＜4＞they don't know 'bout us
＜5＞Like Animals
＜6＞FAKE LOVE
＜7＞SWIM
＜8＞Merry Go Round
＜9＞2.0
＜10＞NORMAL
＜11＞Not Today
＜12＞MIC Drop
＜13＞FYA
＜14＞Burning Up(FIRE)
＜15＞Body to Body
＜16＞IDOL
＜17＞Come Over
＜18＞Butter
＜19＞Dynamite
＜20＞DOPE/FOR YOU
アンコール
＜21＞Please
＜22＞Into the Sun