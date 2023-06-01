イングランド2部第43節が17日に行われ、MF坂元達裕（29）が所属するコベントリーが00〜01年以来のプレミアリーグ昇格を決めた。森下龍矢が今季3点目を決めたブラックバーンとアウェーで1―1で引き分けて勝ち点86とし、3試合を残して自動昇格圏の2位以上を確定させた。坂元は今季、元イングランド代表MFランパード監督の下で右サイドの主力としてリーグ戦35試合で7得点3アシスト。今節は肋骨の負傷で欠場したが、会場で喜びを分