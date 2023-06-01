イランの軍事当局は18日、ホルムズ海峡を以前と同じように厳格な管理下に置いたと発表しました。海峡付近では少なくとも商船2隻がイラン側に銃撃されたと伝えられていて、再び緊張が高まっています。ホルムズ海峡をめぐっては、イランのアラグチ外相が17日に条件付きで完全に開放すると表明しましたが、その後、ガリバフ国会議長がアメリカ側の海上封鎖が続く限り海峡は開かれないと警告しています。こうした中、イランの中央司令