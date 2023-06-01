◇ドイツ1部ブレーメン3―1ハンブルガーSV（2026年4月18日ドイツ・ブレーメン）ブレーメンのDF菅原由勢が3―1で制したホームのハンブルガーSV戦で先制アシストを記録した。右サイドバックで2試合連続の先発を果たすと、前半37分に右サイドをえぐって鋭いクロスを入れ、MFステーイのヘディング弾を演出した。前節15位で1部残留圏ぎりぎりのブレーメンにとって、勝ち点3差で1部残留を争う12位との直接対決。ここで日本代表