明石家さんま（70）が、18日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。首の脊髄手術で療養中だったマツコ・デラックスが復帰し、番組で共演した際の様子について明かした。マツコとともにMCを務めるTBS系「週刊さんまとマツコ」の収録に「マツコが帰ってきた」と喜び、「ニュースとかではげっそりと痩せたとか、かわいそうとか。前よりも太って、前よりも元気になって帰ってきよった」と笑いながら話した。「