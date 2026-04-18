１８日午後４時５０分頃、熊本市西区花園１の市道で、父親と一緒に道路を横断していた同市中央区の小学１年の女児（６）が直進してきた乗用車にはねられた。女児は病院に搬送され、意識不明の重体。父親にけがはなかった。熊本県警熊本中央署は、車を運転していた同区の無職の男（６６）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）の疑いで現行犯逮捕した。男は容疑を認め、「ブレーキとアクセルを踏み間違えた」と話して