「日本ハム５−３西武」（１８日、エスコンフィールド）日本ハムが逆転勝ちし、連敗を３でストップした。先発の伊藤大海投手は６回８安打２失点で２勝目。六回に山村の中前適時打で２点を先制されたが、直後に味方打線が集中打で逆転し、白星が舞い込んだ。「先にとられて、何とか２失点で抑えて、その後とってくれた。そこは野手に感謝したい」と打線の援護に感謝。粘りの投球でチームの連敗ストップを呼び込み「自分で言