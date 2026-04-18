ロックバンド・サカナクションが１８日、公式サイトで、秋に全国アリーナツアー「ＳＡＫＡＮＡＱＵＡＲＩＵＭ２０２６」（９月８日・日本武道館からスタート）を開催することを発表した。東京・大阪・神戸の３都市で、計１０公演を予定。ほかに大阪城ホール、ＧＬＩＯＮＡＲＥＮＡＫＯＢＥでライブを行う。昨年開催したツアーは、１７会場３４公演がすべて即日完売。急きょ追加されたＫアリーナ横浜公演を含む半年以上