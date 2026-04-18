Official髭男dismが、新曲「エルダーフラワー」のメイキング映像を公開した。今回公開されたメイキング映像では、ミュージックビデオ撮影時の様子を収めており、雨を降らす中での切実な演奏シーンや、メンバーが楽曲について語るインタビューも聞くことができる。ぜひ楽曲と合わせて楽しんでほしい。合わせて、ミュージックビデオも公開中。監督は「日常」以来のタッグとなる今原電気氏が担当し、メンバーの静かで温かな演奏シーン