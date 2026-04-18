ＡＫＢ４８の田口愛佳が１８日、グループ卒業を発表した。グループの公式ブログも更新され「本日、４月１８日（土）『ＲＥＳＥＴ』公演にて、ＡＫＢ４８メンバー田口愛佳が卒業を発表しました」と報告。卒業公演は６月２２日を予定しているという。◆田口愛佳のコメント全文（原文まま）田口愛佳です。本日の劇場公演で卒業発表をさせていただきました。ＡＫＢ４８に出会ったのは私が保育園生だった頃でした。兄の影響で見始め