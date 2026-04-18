＜Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER＞◇18日◇東京・代々木第一体育館超特急が18日、東京・代々木第一体育館で行われたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。300人以上の出演者の大トリで登場すると、大歓声で迎えられ「POKER FACE」「NINE LIVES」「ウインクキラー」「My Buddy」「超えてアバンチュール」の順に、出演した全10組のアーティストの中で、最多の5曲を披露した。