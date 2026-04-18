私はメイ。あまりの給料の少なさに、「貯金も結婚も遠い」とため息をつきながら帰宅すると、母がソファでくつろいでいました。朝から晩まで神経をすり減らす自分と、何の心配もなく休んで楽をしている母。その強烈なコントラストに不公平感が募ります。数日後、「無職のくせに」と責めたことで、母は家事を一切してくれなくなりました。アイロンがけで朝がバタつき、そのうえ仕事でミスをして上司に叱責され、私のイライラは頂点に