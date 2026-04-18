日本テレビを今年３月末で退社し、フリーに転身した岩田絵里奈アナウンサー（３０）が１８日、横浜市内で行われた「ＪＪ５０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＦｅｓｔ２０２６」で司会を務めた。２３日放送の日テレ「ぐるナイ」の『前髪ぱっつん』企画で、前髪を眉毛のかなり上でバッサリ切っており、丸山桂里奈もびっくりの前髪に大変身。今回のイベントもおでこを全開にした新ヘアスタイルで登場しており、一瞬誰？！と驚く