AKB48田口愛佳（22）が18日、東京・秋葉原のAKB48劇場で行われた公演で、グループからの卒業を発表した。終演後、公式ブログで「本日の劇場公演で卒業発表をさせていただきました」と報告した。田口は「AKB48に出会ったのは私が保育園生だった頃でした。兄の影響で見始めた『AKB48』というグループ。気付いたら日々の活力をもらうくらい好きになっていて憧れの存在でもありました。そんなAKB48に加入してもう少しで10年になります