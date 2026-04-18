「川口市営第１回３節」（１８日、川口）初日７Ｒは２０線２枠の吉田幸司（５７）＝川口・２１期＝が制した。３周ホームで金子和裕（川口）を差して先頭に立つと、高橋義弘（川口）の追撃を振り切った。「１着が取れたので良かった。自分の中では上出来。重くて乗りづらいけど、自分の中ではいいタイム（３・４２３）」と胸をなで下ろす。前節は７、６、４着で、タイムも良くなかっただけに、「前回よりは合っているのかな」と