「ヤクルト４−３巨人」（１８日、神宮球場）相手の守護神を攻略しての劇的な逆転サヨナラ勝ち。ヤクルト・池山監督はベンチ前で選手を迎えて抱き合った際に一緒に水をかけられてズブ濡れとなった。「九回裏はよく、田中があのストレートをよくはね返したところからね」と振り返り、自ら「ちょっとごめんなさい、興奮気味で」と大喜びで謝罪した。２−３の九回は巨人・マルティネスから先頭の田中が右翼線二塁打。丸山和も左