「ヤクルト４−３巨人」（１８日、神宮球場）

相手の守護神を攻略しての劇的な逆転サヨナラ勝ち。ヤクルト・池山監督はベンチ前で選手を迎えて抱き合った際に一緒に水をかけられてズブ濡れとなった。「九回裏はよく、田中があのストレートをよくはね返したところからね」と振り返り、自ら「ちょっとごめんなさい、興奮気味で」と大喜びで謝罪した。

２−３の九回は巨人・マルティネスから先頭の田中が右翼線二塁打。丸山和も左翼頭上を破る連続二塁打で同点に追いついた。その丸山和は１死後、長岡に対する３球目に三盗に成功。相手にプレッシャーをかけると、長岡が前進守備を破って中前へサヨナラタイムリーを放った。

池山監督は丸山の三盗について「選手の判断だったと思います。選手を褒めてあげてください」。九回は無死二塁から送りバントもなかったが「ヘッドもなんかサインを忘れたみたいで」と言い、「送り出した選手たちがきっちり仕事を一振りでしてくれて。打ち返してくれてるんで、よかったなと思っています」と話した。