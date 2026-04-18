開幕から歴史的な低迷が続くＦ１アストンマーティンのエイドリアン・ニューウェイ代表に、重鎮が強烈なダメ出しだ。アストンマーティンは開幕からトラブル続きで、ここまで完走がフェルナンド・アロンソによる１回のみと深刻な不振が続いている。ニューウェイ代表は会見でホンダ批判を展開するなどその資質が疑問視されているが、ハース代表などを務めＦ１界のご意見番として知られるギュンター・シュタイナー氏は代表職に向い