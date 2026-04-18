◆体操全日本個人総合選手権第３日（１８日、高崎アリーナ）体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ）代表２次選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表２次選考を兼ねた全日本個人総合選手権の女子決勝が終わり、日本体操協会の村上茉愛女子強化本部長が総括した。１５歳の西山実沙（なんばク）が優勝したことに対し、「予選１位通過も初めてだと思うし、その状況で今日しっかり演技をやり切ったってい