◆パ・リーグソフトバンク７―０オリックス（１８日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・上沢直之投手がノーヒットノーランを逃した。無安打で迎えた９回１死、西川に１３４球目を中前に運ばれた。３月３１日のロッテ戦で達成した日本ハムの細野晴希投手以来、プロ野球史上９２人目、通算１０４度目の快挙はならなかった。達成していれば、球団では２３年８月１８日の西武戦（みずほペイペイ）で記録した石川柊太（現ロッテ